О том, почему бывший футболист «Арсенала» и «Манчестер-Сити» француз Бакари Санья полагает — вскоре Михаил Мудрик перейдет на высочайший уровень игры, пишет «НБН», ссылаясь на материал Daily Express.

По словам Саньи, несмотря на то, что Мудрик попал в команду, в которой накопилось множество проблем, в последнее время за украинцем замечается ощутимый прогресс. В частности, похоже, что наш футболист все же исполнит свое обещание, трансформировавшись в игрока мирового уровня, и этому не помешает большой объем отрицательной энергии в «Челси», из-за которого игроки «страдали от недостатка уверенности».

Французская «звезда» акцентировал:

Я думаю, что выступления Мудрика становятся лучше. Он начинает адаптироваться к «Английской Премьер-Лиге», совершенствуясь с каждой игрой. Ему нужно время, чтобы развиться, но в этом сезоне он показал некоторые обнадеживающие результаты.

Ранее мы писали о том, почему легендарный экс-игрок нацсборной Британии вставал на защиту украинского легионера Мудрика.