О том, что проведение схватки экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко с австралийцем Джорджем Камбососом, запланировано 12-го мая, на территории страны последнего, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в тематическом X-аккаунте NoSmokeBoxing.

Как стало известно, на кон вышеописанного поединка поставят пока еще вакантное звание чемпиона мира по версии IBF в легком весе, которое ранее было «отвоевано» гражданином Соединенных Штатов Девином Хейни. Впрочем, инсайдеры пока не в состоянии предоставить точные сведения, касающееся того, в каком именно из городов Австралии состоится «дебютный» в этом году бой украинца.

Однако, в некоторых СМИ появлялась информация, что этот город — Перт.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Ломаченко проигнорировал удар РФ по Чернигову, но поздравил всех с Яблочным Спасом цитатой попа РПЦ.