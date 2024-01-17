О том, что по мнению наставника испанского футбольного клуба «Реал-Мадрид» Анчелотти, высокой оценки заслуживает французский полузащитник Зинедин Зидан — именно этот футболист является идеальным игроком, даже с учетом целого ряда знаменитостей, которых итальянцу приходилось тренировать, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного издания ITASportPress.

В частности, итальянский «гуру футбола» указал на уникальный подход Зидана к тренировочному процессу (Анчелотти «обучал» француза в 1999-2001 годах, пока руководил туринским «Ювентусом»):

Зидан — самый сильный игрок, с которым я когда-либо работал. То, что он делал на тренировках, невероятно, — я такого никогда не видел.

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