О том, почему генеральный директор «горняков» Сергей Палкин отклонил предложение одного из футбольных клубов касательно «продажи» полузащитника Судакова, при этом, донецкий ФК еще и «прикупил» бразильца Кевина, пишет «НБН», ссылаясь на материал, обнародованный на официальной странице «Шахтера».

По словам Палкина, сейчас, из-за развязанной РФ войны, рейтинги украинских клубов в Европе бьют «антирекорды» — «Шахтер» опустился на 18-е место, и, если такая тенденция сохранится, болельщики Украины уже никогда не услышат гимн «Лиги Чемпионов». В частности, именно по этой причине, в четверг, 18-го января, не состоялась «продажа» Судакова за 40 млн евро, а в пятницу, 19-го января, будет «приобретен» яркий игрок, будущая мировая звезда [бразилец Кевин] за 12 млн евро плюс опциональные 3 млн евро бонусами.

Палкин акцентировал:

Мы создаем, возможно, самую сильную команду за всю историю «Шахтера». Чтобы нас уважали в Европе, чтобы мы выигрывали европейские трофеи. Руки мы не опустим. И будем делать все, чтобы гимн «Лиги Чемпионов» прозвучал на украинских стадионах.

Ранее мы писали о том, за какую сумму донецкий «Шахтер» якобы был готов «продать» Судакова.