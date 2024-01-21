О том, что «Жирона», вероятно, подпишет четвертого, по счету, украинского игрока в свой состав — в испанском клубе уже приступили к проработке возможности перехода полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко к себе, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного портала Gol Digital.

Как стало известно журналистам, именно соотечественники потенциального «жиронца», Артем Довбик и Виктор Цыганков, настоятельно посоветовали каталонцам не терять времени, и продумать трансфер 21-летнего «динамовца».

Впрочем, «Жирону» ожидает один небольшой, но дорогостоящий сюрприз: зарубежные гранды, пожелавшие перекупить игрока «Динамо», должны учесть — контрактом Владимира Бражко предусмотрена выплата «клаусулы», определенной традиционной суммы отступных за спортсмена, лишь при отчислении которой, владеющий правами [столичный ФК], не может препятствовать его переходу в иную команду.

По некоторым сведениям, «клаусула» Бражко составляет не много, и не мало, а 2,9 млн евро.

Ранее мы писали о том, как гендиректор «горняков» прокомментировал отказ в трансфере Судакова и «приобретение» Кевина.