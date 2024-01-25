О том, как по мнению новоизбранного главы «УАФ» Андрея Шевченко следует подойти к устранению проблематики развития профильного вида спорта на фоне войны в Украине, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Трибуны».

По словам Шевченко, ранее с идентичным вызовом сталкивались в Хорватии, впрочем, несмотря на все сложности, это государство преодолело проблемы. Кроме того, национальная легенда нашей страны подчеркнул, что помочь в таком затруднительном вопросе, связанном с оттоком молодежи (аналогичное происходило и в период войны в Хорватии в 90-х годах), ему сможет известный хорватский коллега Звонимир Бобан, с которым украинец неоднократно играл за «Милан».

Шевченко акцентировал:

Мы живем в самое сложное время в истории Украины, когда решается не только будущее футбола, но и всей страны. Главная задача — понять, как футболу не только выживать, но и развиваться [несмотря на стагнацию].

Ранее мы писали, о каком французском футболисте, всегда поражающим эффективной игрой, восторженно высказывался Шевченко.