О том, какие богатые впечатления получил польский боксер Мариуш Вах, оказавшись в качестве действующего спарринг-партнера Александра Усика, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную тематическим Telegram-каналом LuckyPunch.

По словам Ваха, для него лично обстановка в этом лагере с Усиком почти никак не отличается от предыдущей, летней, когда поляк помогал украинцу наращивать потенциал перед поединком с Даниэлем Дюбуа, однако сейчас спарринг-партнер украинца предпочитает делать свою работу еще «как можно лучше».

По мнению поляка, Усик перешел на следующий уровень в боксерском мастерстве, так как учел все навыки и характеристики «Цыганского короля», с которым ему еще предстоит встретиться.

Вах акцентировал:

Уверен, что Усик будет на 150 процентов готов к бою с Фьюри, и 17-е февраля покажет, что завоевать все пояса — это результат тяжелого труда, а не удачи.

Ранее мы писали о том, как бывший соперник Кличко, Чарр, оценивал шансы Фьюри и Усика.