О том, как британский «супертяжеловес» Тайсон Фьюри ведет подготовку к долгожданному чемпионскому поединку с украинцем Александром Усиком, пишет «НБН», ссылаясь на видеоматериал издания The Sun.

По словам Фьюри, обычно он «выкладывается» в течение не более 4-5 недель для подобных боев, в частности, «Цыганский король» подчеркнул, что даже перед поединком с Деонтеем Уайлдером не особо напрягался, отказавшись от 12-недельных усилий. Однако, по мнению британца, для схватки с Усиком достаточно еще меньшего времени, так как около 14 дней уйдет на спарринги, и еще 1 неделя — на отдых, а потом, — «дело в шляпе».

«Цыганский король» подчеркнул:

Мы занимаемся боксом всю жизнь с самого детства. Сколько их [недель] нужно? Я уверен, что мы не забудем как боксировать.

Ранее мы писали о том, как текущий спарринг-партнер Усика высказался о готовности нашего боксера к схватке с британцем Фьюри.