О том, какие предсказуемые слова прозвучали от экс-чемпион мира по боксу в «хевивейте», а ныне депутата Госдумы РФ Николая Валуева, возмутившегося дисквалификацией фигуристки Камилы Валиевой за «прием вовнутрь» запрещенных медпрепаратов, пишет «НБН», ссылаясь на материал пропагандистского портала «Матч-ТВ».

Валуев проговорился, что подобным решением были раскрыты методики, применяемые государственной системой допинга РФ, контролируемой ФСБ, при этом, касательно прочих стран, якобы не ведется каких-либо следственных мероприятий, вопреки недавнему открытию идентичного дела против Испании.

По словам бывшего боксера-чемпиона, таким образом из РФ сделали пугало, «которое скоро нападет на Европу», одновременно выставив государство-террорист «грязной страной», игнорирующей любые стандарты в спорте. Кроме того, Валуев добавил — иностранные спортсмены, по его мнению, «принимают более тяжелый допинг», однако «никто не говорит ни о санкциях, ни о государственной допинговой системе».

Ранее мы писали о том, что Валуев сделал прогноз о чемпионском бое Усика после неоднозначной победы Тайсона над Нганну.