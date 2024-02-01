О том, что мнению Усика уровень подготовки Фьюри вовсе не так важен, как кажется окружающим, однако украинец все же сконцентрировался на определенной немаловажной цели, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного портала The Ring.

По словам Усика, он не зацикливается на мыслях о бое с Тайсоном Фьюри, и даже не смотрит, как британец действует или что он делает. Вопреки тому, что доминирующая часть соперников «Цыганского короля» поверили его силы, украинец в подобное не верит, поскольку сосредотачивается на собственном самочувствии, и интенсивно готовится к «выходу в ринг».

Украинский чемпион подчеркнул:

Он может меня недооценивать. Он может меня переоценить. Мне все равно. Есть на него [Фьюри] свои планы. Я имею преимущества над ним, о которых он не знает.

Ранее мы писали о том, как Фьюри переоценивал свой потенциал, пренебрежительно высказавшись о подготовке к бою с Усиком.