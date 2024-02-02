О том, как украинский футболист британского «Челси» Мудрик отреагировал на слухи, касающиеся того, что к нему особый интерес проявляло руководство немецкой «Баварии», а аткже кое-что еще, пишет «НБН», ссылаясь на материал «New Voice».

По словам Мудрика, мюнхенская «Бавария» реально приблизилась к предложению трансфера, выйдя на тесный контакт с его представителем, — подобным образом немцы подыскивали идеальный вариант по замене своего травмированного полузащитника Кингсли Коману, рассматривая возможность подписания украинца на правах аренды.

Впрочем, по не до конца известной причине, мюнхенцы отказались от своих намерений, решив ускорить приход Брайана Сарагосы из ФК «Гранада», который, увы, сможет влиться в состав «Баварии» лишь со следующего лета, так что версия с Мудриком вполне могла бы воплотиться в действительность.

Ранее мы писали о том, что бывший игрок английских топ-клубов Санья спрогнозировал блестящее будущее Мудрику в «Челси».