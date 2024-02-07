О том, что по мнению именитого британского футболиста Габриэля Агбонлахора, болельщики «Арсенала» должны испытывать облегчение от перехода Мудрика в «Челси», поскольку украинец забил лишь 4 гола и сделать 3 результативных передачи в 41-м матче, то есть не отличился высокими результатами, пишет «НБН», ссылаясь на материал FootballTransfers.

По словам Агбонлахора, понаблюдав за игрой Мудрика, он сделал вывод, что, если бы на поле оказались неподвижные манекены, украинец бы обязательно с ними столкнулся, поскольку регулярно врезается в игроков, полагая — «мяч прошел сквозь них, и он сможет пробежать за ним». Впрочем, все это работает несколько не так, как думает Мудрик — в английской «Премьер-Лиге» действуют иные правила.

Следует отметить, что и главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино неоднократно публично критиковал Мудрика, на прошлой неделе заявив, — украинец не играет в составе команды, а скорее ведет себя как теннисист:

Сейчас он на скамейке запасных. Все дело в форме — если ты сохраняешь форму и будешь лучшим на каждой тренировке, [ты будешь играть].

Ранее мы писали о том, какой немецкий клуб не стал приобретать Мудрика.