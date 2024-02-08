О том, как перед решающей игрой с «Реалом» в рамках чемпионата Испании, основной тренер «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал текущее состояние здоровья украинского форварда Артема Довбика, недавно получившего травму, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного портала AS.

По мнению Санчеса, с «Реалом» точно не сыграют Вилья, Лопес, Блинд и Эррера, а вот Довбик располагает всеми шансами выйти на поле, так как уже тренируется с составом клуба. Главный наставник подчеркнул, ФК «Жирона» уже выступал в отсутствии лидеров, при этом, добиваясь впечатляющих результатов.

Санчес акцентировал:

Команда готова провести очень хорошую игру. Мы находимся в удивительной позиции. Приезд на Бернабеу в таком положении — для нас мечта.

Ранее мы писали о том, что Довбик и Цыганков уговорили «Жирону» перекупить талант из «Динамо» Бражко.