Как информирует «НБН», ссылаясь на сообщение, обнародованное пресс-службой польского генштаба, движение колонн военной техники по улицам Польши будет проводиться исключительно в рамках тренировок. Следовательно, планируется отработка переброски союзных войск, координация трансграничной деятельности и сотрудничество с принимающими странами.

Говорится также и о том, что колонны будут сопровождаться военной полицией, а также подразделениями регулирования дорожного движения войска польского.

В генеральном штабе обратились к полякам с призывом не публиковать в открытом доступе в Интернете фотографии и видео перемещения военной техники в Польше, так как в итоге это может иметь негативные последствия.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что во время массированного ракетного удара РФ по Украине Польша подняла в небо свои истребители.