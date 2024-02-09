О том, сколько монахам удалось выручить, выставив в качестве лота боксерские «инструменты» чемпиона Александра Усика, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт Свято-Успенской Унивской лавры.

Как стало известно, поначалу у предпринимателя Игоря Дулина спросили разрешения выставить на данные торги эти перчатки Усика, поскольку ранее именно он подарил такие «аттрибуты» экс-игумену Ионе, сейчас являющемуся духовным лидером Словацкой Греко-католической Церкви.

В итоге, перчатки, на которых нанесены автограф и пожелания, написанные лично Александром Усиком, были успешно реализованы на аукционе за 50 000 гривен.

В Свято-Успенской Унивской лавре подчеркнули:

Радуемся, что таким, может, и маленьким вкладом, но приобщились к победе Украины.

Ранее мы писали о том, как Фьюри пренебрежительно высказывался о новой дате поединка с Усиком.