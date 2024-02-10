О том, какой доход получит Усик от боя с Фьюри, если верить словам промоутера украинского чемпиона, Александра Красюка, пишет «НБН», ссылаясь на YouTube-канал SportArena.

Как утверждает спортивный функционер, схватка за титул абсолютного чемпиона мира, спровоцировала всплеск невероятного ажиотажа в спортивном сообществе, и, благодаря этому, украинцу гарантируют выплату рекордного гонорара, с учетом всей истории боев в карьере.

В частности, прямая речь Красюка:

В бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с непобежденным чемпионом так и должно быть. Это много денег. Эта сумма больше $17 млн, которые Кличко получил за победу над Поветкиным в Москве. Эта сумма давно больше.

Ранее мы писали о том, что монахи УГКЦ назвали сумму, за которую продали с аукциона боксерские перчатки Усика, направив выручку на покупку БПЛА для ВСУ.