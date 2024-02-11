О том, как главный наставник мадридского клуба Карло Анчелотти отреагировал на результат ключевой схватки в минувшую субботу, 10-го февраля, когда «Жирона» фактически всухую и провально проиграла со счетом 0 к 4, пишет «НБН», ссылаясь на материал местного издания Mundo Deportivo.

По словам Анчелотти, ему было до невозможности приятно просто сидя на скамейке запасных, понаблюдать за лучшим матчем этого сезона. Даже вопреки чрезвычайной ситуации, которая произошла с защитниками «Реала», такой футбольный инцидент им только помог, наложив расширенные оборонительные обязательства на всю команду, что, в итоге, привело к победе.

Главный тренер «Реала» акцентировал:

Мы показали себя прекрасно, как при обороне, так и при владении мячом, а также доставили много проблем сопернику в переходных фазах.

Ранее мы писали о том, как Санчес высказывался о готовности «Жироны» к встрече с «Реалом» без Довбика.