О том, почему основной наставник британского «Челси» Маурисио Почеттино, в начале 2024-го не пожелал расставаться со своим крайним нападающим Михаилом Мудриком, фактически проигнорировав довольно интересное предложение, касающееся нашего футболиста, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт тематического портала GiveMeSport.

В соответствии с информацией спортивных инсайдеров, в прошлом месяце от мюнхенской «Баварии» поступило предложение — немцы были не против взять Мудрика в аренду. Впрочем, подобный «съем» был заблокирован главным тренером «Челси» Почеттино, все еще надеющимся на грядущие успехи украинского легионера.

Весьма похоже, что Почеттино ожидает изменения ситуации с Мудриком в лучшую сторону, полагая — украинец вскоре перейдет на новый уровень игры, и сможет помочь своей команде на поле. Тем самым, такое решение Почеттино, вероятно, придаст крайнему нападающему некоторой уверенности в себе, хотя бы в течение текущего сезона.

Ранее мы писали о том, почему болельщики «Арсенала» должны благодарить «Челси» за трансфер Мудрика.