О том, что в последний раз статусы национальных сборных изменялись в декабре прошлого года, но после проведения «Кубка Африканских наций» и «Кубка Азии», размещение команд в общей таблице было пересмотрено, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Международной футбольной федерации».

Как стало известно, наша национальна сборная утратила 2 позиции, и, в целом, топовая 25-ка выглядит нижеуказанным образом:

команда Аргентины заняла 1-е место;

Франции — 2-е место;

Великобритании — 3-е место;

Бельгии — 4-е место;

Бразилии — 5-е место;

Нидерландов — 6-е место;

Португалии — 7-е место;

Испании — 8-е место;

Италии — 9-е место;

Хорватии — 10-е место;

Уругвая — 11-е место;

Марокко — 12-е место;

США — 13-е место (было 12-е);

Колумбии — 14-е место;

Мексики — 15-е место;

Германии — 16-место;

Сенегала — 17-е место (было 20-е);

Японии — 18-е место (было 17-е);

Швейцарии — 19-е место (было 18-е);

Ирана — 20-е место (было 21-е);

Дании — 21-е место (было 19-е);

Южной Кореи — 22-е место (было 23-е);

Австралии — 23-е место (было 21-е);

Украины — 24-е место (было 22-е);

Австрии — 25-е место (было 24-е).

Ранее мы писали о том, почему Почеттино лично не допустил перехода Мудрика в «Баварию».