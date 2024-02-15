О том, что в последний раз статусы национальных сборных изменялись в декабре прошлого года, но после проведения «Кубка Африканских наций» и «Кубка Азии», размещение команд в общей таблице было пересмотрено, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Международной футбольной федерации».
Как стало известно, наша национальна сборная утратила 2 позиции, и, в целом, топовая 25-ка выглядит нижеуказанным образом:
- команда Аргентины заняла 1-е место;
- Франции — 2-е место;
- Великобритании — 3-е место;
- Бельгии — 4-е место;
- Бразилии — 5-е место;
- Нидерландов — 6-е место;
- Португалии — 7-е место;
- Испании — 8-е место;
- Италии — 9-е место;
- Хорватии — 10-е место;
- Уругвая — 11-е место;
- Марокко — 12-е место;
- США — 13-е место (было 12-е);
- Колумбии — 14-е место;
- Мексики — 15-е место;
- Германии — 16-место;
- Сенегала — 17-е место (было 20-е);
- Японии — 18-е место (было 17-е);
- Швейцарии — 19-е место (было 18-е);
- Ирана — 20-е место (было 21-е);
- Дании — 21-е место (было 19-е);
- Южной Кореи — 22-е место (было 23-е);
- Австралии — 23-е место (было 21-е);
- Украины — 24-е место (было 22-е);
- Австрии — 25-е место (было 24-е).
Ранее мы писали о том, почему Почеттино лично не допустил перехода Мудрика в «Баварию».