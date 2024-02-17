О том, что по словам Сергея Лапина, являющегося директором команды Александра Усика, Тайсона Фьюри вполне можно заменить на хорватского боксера Филипа Хрговича, пишет «НБН», ссылаясь на материал British Boxing News.

Лапин подчеркнул, что в контракт сознательно внесли пункт, предусматривающий возможность замены Фьюри на Хрговича, при возникновении ситуации, позволяющей предположить — британец вновь намерен избежать поединка с Усиком.

Директор команды Усика акцентировал:

Я надеюсь, что Усик получит шанс свести счеты с Фьюри 18-го мая, но если он продолжит убегать, то у нас есть пункт в соглашении о замене Фьюри на Филипа Хрговича.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Стивен Каннингем отправлявший Фьюри в нокдаун, сделал неожиданную ставку на исход боя британца с украинцем.