О том, что именно помешало нынешнему форварду «Интер-Майами» уругвайцу Луису Суаресу, не так давно защищавшего цвета «Барселоны», успешно перейти в мадридский «Реал», как это планировалось, пишет «НБН», ссылаясь на материал Marca.

Исходя из слов Суареса, можно сделать вывод — «Реал» поначалу активно интересовался его трансфером, в частности, в преддверии «Чемпионата Мира-2014», и все ангажированные стороны были максимально близки к заключению сделки, но после Мундиаля, «сливочные» раздумали оформлять переход игрока.

По мнению уругвайца, руководство «сливочных» отказалось от его услуг, так как на «Чемпионате Мира-2014», в период проведения матча со сборной Италии, Суарес попросту не сдержал эмоций, и укусил за плечо Джорджо Кьеллини.

Нынешний игрок «Интер-Майами» подчеркнул:

Перед «Чемпионатом Мира-2014», ФК «Реал» хотел подписать меня, и все шло как надо. И когда начался сезон, «Барселона» включилась в гонку, и я отдавал предпочтение именно ей. Но из-за ситуации с укусом, «Реал» резко потерял интерес, а «Барселона» стала более настойчивой… Я выбрал «Барселону», потому, что это была моя мечта.

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