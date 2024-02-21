О том, что лидер «оранжево-черных» уже размышляет над переходом к деятельности спортивного наставника, но пока категорично не решил, когда, и чему именно посвятит свое время после окончания карьеры игрока, пишет «НБН», ссылаясь на интервью Тараса Степаненко, прозвучавшее на официальном YouTube-канале ФК «Шахтер».

По словам капитана «Шахтера», он довольно продолжительный период обдумывает вероятный род занятий, которому отдастся по окончанию карьеры, но пока так полностью и не определился с выбором новой профессии, в надежде, — «что-то мне предложит» родной клуб.

Степаненко добавил, что не против бы побыть тренером, и в недавнее время над этим думает достаточно много, отмечая, что, в принципе, может начать «с какого-то уровня, дать что-то новое, передать свое видение, своим опытом поделиться».

В частности, лидер игроков «Шахтера» подчеркнул:

Поэтому, возможно-возможно, но на 100 процентов не могу сказать. Думаю, я не потеряюсь. С детства я привык работать и какую-то работу найду.

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