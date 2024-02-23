О том, что поскольку донецкий клуб «Шахтер» почти самым последним из отечественных команд завершил выступление в еврокубках, «вылетев» после игры с французским «Олимпик-Марсель», то сможет рассчитывать на более, чем 40 млн евро, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Информатора».

Основную долю вознаграждения, «Шахтеру» выплатят за выступления в «Лиге Чемпионов» — 15,64 млн евро (как за набранные очки, так и за попадание в «исторический рейтинг»). Также, каждая победа в групповой гонке, дает команде по 2,8 млн евро, а за ничью — 0,93 млн евро. Кроме того, за 3 «триумфа» (2 над «Антверпеном» и 1 над «Барселоной») «оранжево-черные» заработали 8,4 млн евро из «призового фонда», не считая 0,734 млн бонусных евро бонуса нераспределенной «добычи».

Плюс, с учетом того, что УЕФА весьма щедро оценивает клубы в «Лиге Чемпионов», — по 9,6 млн евро за «выход на поле», а за участие в 1/25 финала — по 10,6 млн евро, суммарно «Шахтер» получит 46,377 млн евро.

Ранее мы писали о том, как капитан «Шахтера» Степаненко высказывался о планах на будущее по завершении карьеры.