О том, какие мысли накануне матча посетили главного наставника «Реала» Карло Анчелотти, а также кто может занять место голкипера, пишет «НБН», ссылаясь на материал местного издания Marca.

По словам Анчелотти, в воскресенье «сливочным» необходимо набрать побольше очков и постараться воспользоваться заслуженным преимуществом, которого игроки «Реала» смогли достичь благодаря тяжелой работе, проделанной в течение последнего времени, — судя по всему, будет показана идеальная версия игры данного испанского гранд-клуба.

Гуру «Реала» резюмировал:

У нас сейчас есть преимущество над другими соперниками. «Ла-Лига» пока что в наших руках, и каждая игра очень важна. Когда мы достигнем отметки в 80-т очков — будем ближе к титулу.

Следует отметить, что согласно прогнозированию некоторых испанских медиаресурсов, на воротах «Реала» окажется украинский легионер Андрей Лунин.

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