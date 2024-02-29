О том, что в 21-м этапе местного чемпионата, для лидера «Аль-Насра» предусмотрели ряд наказаний за вышеописанный акт несдержанности, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Arriyadiyah.

В частности, за то, что Роналду повернулся к зрителям и двусмысленно им помахал у паховой области, дисциплинарный комитет саудовской федерации футбола наложил на португальца квалификационные ограничения, длительностью в 1 матч — «звезде» придется пропустить встречу с аутсайдером первенства «Аль-Хаземом», запланированную на 29-е февраля.

Кроме того, 39-летнему португальцу необходимо будет выплатить денежные штрафы: около 2 500 в пользу федерации, и еще не менее 5 000 евро — в казну «Аль-Шабаба».

Ранее мы писали о том, что в УПЛ называли имена идеальных игрока и тренера в рамках 18 этапа отечественной «Премьер-Лиги».