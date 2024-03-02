О том, с чьей подачи голкипером французской «Ниццы», одновременно являющимся и вратарем нацсборной Польши Марцином Булкой внезапно заинтересовались европейские гранд-клубы, и почему карьера Лунина в мадридской команде может оказаться под угрозой, пишет «НБН», ссылаясь на материал Meczyki.

Как стало известно, переманить поляка намерены не только футбольные клубы «Милан», «Интернационале», «Атлетико-Мадрид», «Ювентус» или «Манчестер-Юнайтед», но и текущая команда украинца, — «Реал-Мадрид». Предполагается, что подобная внезапная заинтересованность испанцев спровоцирована тем, что от голкипера «сливочных» Тибо Куртуа прозвучала личная рекомендация в адрес боссов «Реал-Мадрид» поскорее подписать Марцина Булку, так как он поддерживает с поляком «хорошие отношения».

Отметим, что такой трансфер может оправдать себя — в этом сезоне поляк выступал за «Ниццу» 26 раз, при этом, пропустил лишь 18 мячей, а 15 раз, — сохранил ворота в «сухости».

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