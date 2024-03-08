О том, что в основном перечне оказалось 26 игроков, включая и легионеров, а на «скамейке запасных» посидят 4 футболиста, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Украинской Ассоциации Футбола» (УАФ).

В частности, состав команды нацсборной выглядит нижеуказанным образом:

в голкиперы внесли Георгия Бущана (киевское «Динамо»), Анатолия Трубина (лиссабонская «Бенфика») и Андрея Лунина (испанский «Реал-Мадрид»);

в защитники — Александра Караваева, Дениса Попова (оба — из киевского «Динамо»), Николая Матвиенко, Ефима Коноплю, Валерия Бондаря (все — из донецкого «Шахтера»), Богдана Михайличенко (житомирское «Полесье»), Виталия Миколенко (ливерпульский «Эвертон»), Илью Забарного (британский «Борнмут») и Максима Таловерова (австрийский «ЛАСК-Линц»);

в форварды — Артема Довбика (испанская «Жирона»), Романа Яремчука (аналогичная «Валенсия»), Даниила Сикана (донецкий «Шахтер») и Владислава Ваната (киевское «Динамо»);

в резерв — Дмитрия Ризныка, Егора Назарина (оба — донецкий «Шахтер»), Александра Тымчика (киевское «Динамо») и Алексея Гуцуляка («Днепр-1»).

Ранее мы писали о том, что инсайдеры выясняли, кем и почему «Реал-Мадрид» может заменить украинского легионера Лунина.