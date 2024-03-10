О том, что место голкипера в национальной сборной Украины на данном этапе — одно из наиболее конкурентных в главной команде страны, и между кем сделает выбор Ребров, — Анатолием Трубиным (вратарь лиссабонской «Бенфики») или Андреем Луниным (аналогичное место в «Реал-Мадрид»), пишет «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Украинской ассоциации футбола» (УАФ).

Как стало известно, на вопрос ключевому наставнику нацсборной Реброву о том, кому же из вышеуказанных игроков он отдаст предпочтение в предстоящем матче с Боснией и Герцеговиной, прозвучал довольно туманный и неоднозначный ответ, однако, доволен тренер лишь одним:

Я доволен, что Андрей Лунин имеет практику.

Впрочем, Ребров добавил: внимательно изучив недавний матч «Бенфики», можно сделать один вывод — «все наши основные вратари имеют практику», а волнующий всех вопрос будет решен «непосредственно перед игрой», поскольку еще нет результатов прочих игр, например, «Лиги-Чемпионов» или национальных чемпионатов.

Ранее мы писали о том, кем и по какой причине «Реал-Мадрид» может заменить украинского легионера Лунина.