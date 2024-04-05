О том, что вместе с Хацкевичем завершили работу в этом польском клубе спортивный директор Михаил Залевский и тренер-аналитик Владимир Аржанов, — их контракты были разорваны по обоюдному согласию, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Заглембе-Сосновец».

Предполагаемая причина отказа функционеров от своих должностей — инцидент, произошедший в первых числах апреля, когда тренировка футболистов и представителей штаба наставников, была прервана неизвестными молодыми людьми в балаклавах, выскочившими на поле, и, в итоге, начавшими агрессивные действия, в частности, злоумышленники «пытались давить на нас физически [по словам Хацкевича]».

При этом, самому Хацкевичу, вышеописанными личностями, якобы «фанатами», была нанесена серия ударов по лицу, что, естественно, могло спровоцировать отказ от продолжения тренерской карьеры с поляками, о чем сообщало местное издание Meczyki.

Ранее мы писали о том, как Хацкевич высказывался об особенностях «команды Реброва», позволившим Украине выйти на «Евро-2024».