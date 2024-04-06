О том, какое мнение сложилось у Александра Усика касательно возможности обратить травму британца Тайсона Фьюри в свою пользу, то есть облегченным путем пройти к триумфу, пишет «НБН», ссылаясь интервью украинца, опубликованное YouTube-каналом Seconds Out.

По словам Усика, он намерен разгромить британца, игнорируя рассечение лица, полученное Фьюри в период спарринг-схватки с хорватом Агроном Смакичи. В частности, украинец добавил, что его избыточная стратегия заключается в самой победе, а считает ли он рассечение уязвимым местом, позволяющим достичь победы нокаутом, отказавшись от противостояния в 12 раундах, — он не знает.

Усик резюмировал:

Как это будет [победа в поединке с Фьюри]? Это воля божья. Но моя цель — победить.

Ранее наш информационный портал писал о том, как глава WBO Валькарсель прокомментировал предложение сформировать «коллегию судей» для оценивания поединка Усика и Фьюри.