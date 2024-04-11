О том, на ком из футболистов и наставников остановился выбор на финальной фазе опроса, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу УПЛ.

Как стало известно, основываясь на экспертной оценке журналистов спортивных изданий Украины и партнеров, на голосование вынесли список номинантов, из которых зрители выбирали наиболее привлекательных, с футбольной точки зрения, фаворитов 23 тура.

В результате, множество болельщиков отдало голоса за представителей донецкого футбольного клуба «Шахтера» — полузащитника Артема Бондаренко и главного гуру Марино Пушича:

Бондаренко отдали 49 процентов «лайков» в соцсети Instagram и 40,5 процента предпочтений после анкетирования в Google-Form;

Пушичу — 37 процентов от всех «лайков» на Instagram-платформе и 30,7 процента в Google-Form.

Предполагается, что все это стало возможным после того, как в ключевой игре 23 тура «VBET-Лиги», подопечные Марино Пушича смогли одолеть «Рух» со счетом 3 к 1, а Артем Бондаренко зрелищно закатил дубль в ворота львовян.

Ранее мы писали о том, почему руководство «Барселоны» не против заменить Левандовского на украинского легионера Довбика из «Жироны».