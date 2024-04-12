О том, по какой важной причине полузащитник нацсборной Украины и и вышеуказанного испанского клуба Виктор Цыганков пропустит игру с мадридским «Атлетико» в рамках 31 тура местного чемпионата «Ла-Лига», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном X-аккаунте «Жироны».

Как оказалось, украинский легионер попросту не попал в заявку команды на завтрашний поединок, и пропустит игру, поскольку ранее травмировал икроножную мышцу, о чем ранее предупреждал ключевой наставник «Жироны» Мичел Санчес. Впрочем, иной украинский игрок все же «выйдет на поле» — Артема Довбика внесли в «wishlist» к матчу с «Атлетико-Мадрид».

Следует отметить, что игра будет своего рода решающей — после 30 этапов «Ла-Лиги» команда «Жироны» заняла третье место, набрав в свой актив 65 очков, тогда как «Атлетико-Мадрид» расположился лишь на одну ступеньку ниже, накопив 58 идентичных баллов.

Ранее мы писали о том, какую сумму может потребовать «Жирона» за трансфер Цыганкова.