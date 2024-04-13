О том, что вечером среды, 10 апреля, после победы «Барселоны» в первой 1/25 «Лиги Чемпионов» со счетом 2:3 над местным «Пари Сен-Жермен» (стадион «Парк-де-Пренс»), в соцсетях появились видео, на которых некоторые фанаты каталонского клуба подстрекают болельщиков другой команды вернуться домой, показывая расистские жесты, и это, судя по всему, может послужить причиной серии наказаний со стороны УЕФА, пишет «НБН», ссылаясь на материал L’Equipe.

Как стало известно, фанатов, замеченных за «обезьяньими жестами» и нацистскими приветствиями, успела задержать французская полиция, и злоумышленники даже принесли извинения, однако УЕФА все же возбудил дисциплинарное дело против каталонского клуба из-за вышеописанного поведения.

В частности, на «Барселону» могут наложить ряд санкций, — от финансовых штрафов до частичного закрытия сектора на стадионе «Олимпико-Луис-Компанис» в грядущем матче УЕФА, а болельщиков «Барсы» попросту не пустят на последующие игры любимой команды, как минимум, на две.

Ранее мы писали о том, почему руководство «Барселоны» не против заменить поляка Левандовского на украинца Довбика из «Жироны».