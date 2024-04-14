О том, что через несколько месяцев, между популярным ирландским «драчуном» Конором МакГрегором и американцем Майклом Чендлером наконец пройдет долгожданная схватка — уже официально анонсирован поединок легендарного бойца, пишет «НБН», ссылаясь на презентацию, размещенную в официальном X-аккаунте UFC.

Как стало известно, в свой первый бой, с момента возвращения к спортивной карьере, МакГрегор вступит в ночь с 29 на 30 июня. При этом, феерическое шоу должно состоятся в центре развлекательной индустрии США — Лас-Вегасе, и пройдет в рамках «Международной бойцовской недели» на турнире UFC-303. Встретившиеся бойцы должны провести 5-раундовую схватку с весовым лимитом не более 77 килограммов.

Ранее мы писали о том, что бывший чемпион UFC МакГрегор признавался, как «убивал» время без вызовов на поединки.