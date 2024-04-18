О том, что вопреки вышеописанной информации, экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер уже составил долгосрочные планы на грядущее, намереваясь вступить в очередной бой с Тайсоном «Цыганским королем» Фьюри, поскольку считает Усика слишком «легким» претендентом для себя, пишет «НБН», ссылаясь на материал Sky Sports.

По словам Уайлдера, он продолжает верить, что обязательно встретится в ринге с Тайсоном Фьюри в четвертый раз. Предполагается, что наиболее легким соперником, с учетом характеристик британца и украинца, стал бы Усик, хотя американец никогда раньше не дрался с ним.

Экс-чемпион добавил, что стилистика подхода к поединкам, как Усика, так и Фьюри, формирует своеобразный тип боев у каждого соперника, и сложно предугадать, «какие сюрпризы могут произойти». Впрочем, Уайлдер уважает всех бойцов, выходящих в ринг, так как «они рискуют своей жизнью ради других», но выбор остановил на «Цыганском короле».

Ранее мы писали о том, что Фьюри оценивал сильные стороны Усика, вызвавшись первым прервать серию побед украинца над британскими боксерами.