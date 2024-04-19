О том, что фанатами «Барселоны» не уделено должного внимания к решающей игре, и потому не выкуплено достаточное количество билетов на гостевой матч с «Реал-Мадрид», так что каталонцы отказались от организации выезда собственных болельщиков на данный матч, пишет «НБН», ссылаясь на материал местного портала As.

Ключевая причина подобной неурядицы — «Реал-Мадрид» намеренно не продавал билеты на указанный матч по заниженной стоимости для гостевых «фанов», проигнорировав просьбу функционеров «Ла-Лиги». В частности, на наиболее дешевые пропуска на этот матч на арене «Сантьяго-Бернабеу», установили не такой низкий ценник, как ожидалось — «всего лишь» 125 евро.

Следует отметить — мадридская команда расположилась на втором месте «Ла-Лиги», опережая каталонцев только на 8 «баллов».

Ранее наш информационный портал писал о том, по какой причине УЕФА открывала дисциплинарное дело против «Барселоны».