О том, по какой причине полузащитник «Динамо» Владимир Бражко, из-за инфекционного заболевания пропустивший в прошлую среду, 10 апреля, так называемую «доигровку» с закарпатским «Минаем», не «вышел на поле» и в этот выходной день, пишет «НБН», ссылаясь на инсайдерскую информацию, опубликованную на фанатской странице киевского клуба.

В соответствии со сведениями, предоставленными проинформированным источником, дела 22-летнего игрока пошли на поправку, однако основываясь на рекомендациях медицинских специалистов, тренерский штаб «бело-синих» принял решение поберечь здоровье Бражко и в этот выходной день.

Предполагаемое возвращение Бражко «в игру», судя по всему, произойдет в следующем 26 туре, когда «Динамо» сыграет гостевой матч с командой «Днепра-1».

Ранее наш информационный портал писал о том, что журналист сообщал о размере суммы, которую пообещали футболистам «Миная» за проигрыш в матче с «Динамо».