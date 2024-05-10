О том, какое мнение сформировал Фрэнк Уоррен, являющийся со-промоутером Тайсона «Цыганского Короля» Фьюри относительно физических характеристик своего подопечного, якобы существенно улучшенных перед «объединительным» с боем Александром Усиком, пишет «НБН», ссылаясь на материал Talksport.

По словам Уоррена, именно сейчас Тайсон набрал наилучшую форму, которую «рекламный агент» британца «видел когда-либо». Кроме того, ключ к победе «Цыганского короля» не столько в его пресловутой форме, сколько в абсолютной ментальной готовности к данному поединку.

Со-промоутер британца акцентировал, что Усик привык боксировать, и, в итоге, побеждать крупных «ребят», однако:

Тайсон — боксер совсем другого типа. Он может адаптироваться, и он действительно отличный мастер ринга. Я вижу, как он останавливает Усика, я вижу, как это сработает.

Ранее мы писали о том, что экс-чемпион мира Ковалев оценивал шансы Усика на победу в схватке с Фьюри.