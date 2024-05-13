О том, что Джон Фьюри, являющийся отцом «Цыганского короля», сегодня, 13 мая, не смог удержать свое «подвешенное» эмоционально состояние в руках, выплеснув его на окружающих, в частности, набросившись на представителя команды нашего соотечественник, пишет «НБН», ссылаясь на видео, размещенное в официальной X-аккаунте спортивного подкастера TrueGeordieTG.

Как стало известно из первого видеоролика, британец поначалу нанес удар головой в лицо кому-то из команды Усика, и, естественно, рассек себе лоб. На данный момент, о причинах подобного неспортивного поведения, спровоцировавших конфликт, мало что известно, но на фрагменте можно услышать, как перед этим «спектаклем» толпа скандирует «Усик!!!».

Впрочем, на этом дело не закончилось — Фьюри-старший еще разок попытался прорваться к команде Усика, однако его удалось удержать подальше, что можно рассмотреть в X-аккаунте I_amMukhtar.

Ранее мы писали о том, как промоутер Фьюри высказывался о готовности «Цыганского короля» к поединку с Усиком.