О том, какой рискованной ситуации «болезненно» ожидает Тайсон «Цыганский король» Фьюри рассказал, опасаясь — именно она может оказаться проблемной в поединке с Александром Усиком, пишет «НБН», ссылаясь на материал Sky Sports.

По словам «Цыганского короля», он где-то слышал, что кто-то из братьев Кличко якобы советовал Усику: единственный способ одолеть Фьюри, — нанести хлесткий удар по рассечению у брови, «но это не поможет», поскольку британец боится не потока крови на своем лице, а совсем другого.

Однако, Фьюри несколько абсорбировался от своей вероятной травмы, акцентировав:

Я просто надеюсь, что рефери позволит мне продолжить бой, если я получу [повторное] рассечение.

Ранее мы писали о том, что команды Усика и Фьюри «отрепетировали» бой между украинцем и британцем еще 13 мая, пустив «первую кровь».