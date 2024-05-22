О том, что столичное «Динамо», менее через неделю, с приходом июня, покинут Бенито, Самба Диалло и Владислав Супряга, — им уже предложили подыскать какие-то новые команды, пишет «НБН», ссылаясь на материал Sport-Express.

Как стало известно, вышеуказанные игроки будут найти другие клубы, так как тренерский и руководящий штаб больше не рассчитывает на этих спортсменов как на результативных «исполнителей».

В частности, такое решение может быть вызвано тем, что в рамках 29 этапов «Украинской Преьер-Лиги», киевляне смогли накопить лишь 66 баллов, оказавшись на втором месте турнирной таблицы, в том числе, и благодаря нижеуказанным «успехам»:

Владиславу Супряге (за 8 матчей) удалось отметиться только двумя эффективными передачами;

у Бенито (сыграно 22 поединка) — два гола и один «ассист»;

у Самба Диалло (в 13 матчах) — ни одного результативного действия.

Ранее мы писали о том, что в «Динамо» объясняли, почему запросят у УАФ введения санкций против наставника юношеского состава «Шахтера».