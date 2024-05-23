О том, какое мнение сложилось у промоутера экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, Фрэнка Уоррена, касательно морального духа британца на фоне недавнего фиаско в схватке с Александром Усиком, пишет «НБН», ссылаясь на материал Boxing Scene.

В частности, «рекламный агент» британца объявил — «Цыганский король» намерен подготовиться к поединку-реваншу (заявлял неоднократно, как сразу в ринге, так и в «раздевалке») а к поражению относится достаточно ровно с ментальной стороны, даже скорее несколько скептически к себе.

Уоррен резюмировал:

Безусловно, он расстроен, но настроен философски. Ему казалось, что он победил. Но это был бой на близкой дистанции.

Ранее мы писали о том, как Ломаченко прокомментировал победу своего коллеги Усика.