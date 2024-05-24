О том, что проведение очередного поединка между «супертяжеловесами» Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, в рамках реванша, то есть боя, окончательно определяющего звание «абсолюта», запланировано на 12 октября текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного X-аккаунта Boxing Kingdom.

Как стало известно, ожидаемые суммы гонорара за второй поединок, распределят несколько не в пользу «Цыганского короля»: Усику достанется 60 процентов вознаграждения, а Фьюри — лишь 40 процентов.

Следует напомнить, что за первый бой, состоявшийся 18 мая, Фьюри обещали почти идентичное доминирующее соотношения: украинцу намеревались выплатить 30 млн долларов (около 30 процентов), тогда как британцу — 80 млн долларов (более 70 процентов). Впрочем, о точном размере денежного поощрения за осенний реванш, сейчас информации слишком мало.

Ранее мы писали о том, как промоутер Фьюри высказывался о психологическом состоянии «Цыганского короля» после поражения в бою с Усиком.