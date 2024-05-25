О том, что бразильского легионера «оранжево-черных» Эгиналдо де Соузу Лемоса или просто «Эгиналду» наказали за недостойное поведение по итогам матча 28 этапа, в котором «Шахтер» выиграл у «Динамо» со счетом 1:0, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Украинской ассоциации футбола» (УАФ).

Как стало известно, Эгиналду оказался одним из наиболее активных участников массовой заварушки, произошедшей сразу по окончанию футбольного поединка. При этом, арбитр успел показать бразильцу соответсвующую «красную карточку», которую тот, судя по всему, проигнорировал.

В итоге, контрольно-дисциплинарному комитету УАФ пришлось рассмотреть вышеописанный эпизод, и вынести надлежащее решение — Эгиналду будет отстранен от соревнований на 3 матча.

Ранее мы писали о том, что в «Динамо» объясняли, почему запросят у УАФ введения санкций против тренера юношеского состава «Шахтера».