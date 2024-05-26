О том, сможет ли соотечественник «Цыганского короля», Энтони Джошуа, выйти в ринг с экс-обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение промоутера первого указанного боксера, Эдди Хирна, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Boxing News».

По словам Хирна, на текущий момент, поединка между Джошуа и Фьюри вроде бы «не существует», так как дело движется к тому, что бой-реванш Усик vs. Фьюри состоится в недалекой перспективе.

Эй Джей (Энтони Джошуа) не против встретиться или с Фьюри, или с Усиком. Однако, весьма вероятно, что он будет вынужден драться с победителем поединка между Филипом Хрговичем и Даниэлем Дюбуа, поскольку эта схватка запланирована на более ранний период.

Промоутер Джошуа резюмировал:

Пока ничего не утверждено. Сентябрь, [стадион] «Уэмбли» — это то, что хочет видеть «Его Превосходительство». Мы встретимся на следующей неделе и обсудим наши планы.

Ранее мы писали о том, когда состоится поединок-реванш Усика и Фьюри.