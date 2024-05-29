О том, что «абсолют» Усик в очередной раз встретится с «Цыганским королем» почти перед самым завершением текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном X-аккаунте главы Генерального департамента Саудовской Аравии по вопросам развлечений TURKI ALALSHIKH.

Как стало известно из слов саудовского функционера, бой-реванш Усик vs. Фьюри, судя по всему, пройдет 21 декабря, «во время сезона в Эр-Рияде».

Турки Аль аш-Шейх подчеркнул:

Мир снова будет наблюдать за еще одним историческим боем.

Однако, следует отметить — все еще малоизвестно, станет ли победитель схватки-реванша титулован званием абсолютного чемпиона мира в «хэвивейте», поскольку руководство Международной боксерской федерации (IBF) может вручить пояс триумфатору сражения между хорватом Филипом Хрговичем и британцем Даниэлем Дюбуа.

Ранее мы писали о том, какие гонорары выплатят Усику и Фьюри по итогам поединка-реванша.