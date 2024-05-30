О том, что указано в откорректированном прогнозе так называемого «виртуального медального зачета» касательно лидирующих стран на «Олимпийских играх-2024» (пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа), пишет «НБН», ссылаясь на данные, размещенные на официальной странице компании Nielsen’s Gracenote.

После изучения всего массива доступной и открытой информации, касающейся результатов основных глобальных и континентальных состязаний, состоявшихся после «Олимпиады-2020», аналитики Gracenote смогли в очередной раз определиться с количеством золотых, серебряных и бронзовых медалей у некоторых участников.

В частности, украинской команде обещают идентичную численность наград — 13, однако их ценность несколько ниже: 2 золотые, 1 серебряную и 10 бронзовых. Следует отметить, что месяцем ранее, эти же эксперты прогнозировали Украине фактически те же 13 медалей, однако иного, более высокого качества — 3 золотых, 2 серебряных и 8 бронзовых.

При этом, максимальное количество медалей, в соответствии с похожим «предсказанием», на «Олимпиаде-2024», по мнению Nielsen’s Gracenote, добьются США — 125 наград.

Ранее мы писали о том, что в Минспорта рассказывали, как украинцы будут «коммуницировать» с атлетами из РФ на «Олимпиаде-2024».