О том, какими деталями, касающимися организационного процесса декабрьского боя-реванша с Фьюри, смог поделиться Александр Красюк, являющийся промоутером абсолютного чемпиона в «хэвивейте» Усика, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного издания Boxing Social.

По словам Красюка, поначалу 12 октября было рабочей датой, рассматриваемой в качестве одного из возможных для проведения схватки. Но, поскольку в первоначальном соглашении с саудитами-организаторами не был указан конкретный срок, а только период «до конца года», день был смещен, судя по всему, исходя из пожеланий Его Величества [короля принимающей страны — Фейсала ибн Абдула-Азиз Аль Сауда]. «Рекламный агент» Усика добавил, что «они дали слово» — реванш состоится 21 декабря, но все же уточнил, — «никогда не знаешь, как это сработает».

Кроме того, Красюк прокомментировал слухи о том, что грядущий бой Усика и Фьюри станет последним в карьере украинского «абсолюта»:

У нас не было никаких разговоров о том, что Усик завершит карьеру… Мы никогда этого не обсуждали. Для нас этот вопрос не является проблемным.

Ранее мы писали о серьезной разнице гонораров Усика и Фьюри за поединок-реванш.