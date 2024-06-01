О том, каких популярных футболистов, сейчас ставших «звездами», в свое время упустил донецкий клуб, но что-то вышло не так, как хотелось руководству «оранжево-черных», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спортивным директором «Шахтера» хорватом Дарио Срна, в интервью для YouTube-канала «TaToTake».

По словам текущего основного наставника дончан, когда-то «Шахтер» проявлял активный интерес к ряду будущих, но не состоявшихся на тот момент, легенд футбола. В частности, речь идет о периоде с 2009 по 2014 год, так называемой «эпохе Ахметова».

Срна выделил тех, кому не смогли обеспечить трансфер в «Шахтер» по тем, или иным причинам:

Модрича не то, чтобы мы не могли взять — он отказался. Салаха мы хотели, Каземиро хотели, и Кака, и Неймара, и Левандовски. Не всех бы удалось привезти в Шахтер, однако некоторые из них хотели, но их клубы отказали.

Ранее мы писали о том, за что «Украинская Ассоциация Футбола» дисквалифицировала бразильского легионера «Шахтера» Эгиналду.