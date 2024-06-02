О том, что испанцы смогли одержать победу со счетом 2:0 лишь благодаря голам, которые забили Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт LigaDeCampeones.

Как стало известно, футболиста «Реал-Мадрид» Карвахаля, который и «закатил» решающий мяч в ворота соперников, УЕФА отметил титулом лучшего игрока финального этапа: на 1 часе 14 минуте, правому защитнику удалось забить гол головой, воспользовавшись подачей Тони Крооса «с угла».

Следует отметить, что 32-летний Карвахаль 6-кратно за свою карьеру выигрывал «Лигу Чемпионов», и пока является единственным футболистом в истории, выходившим в старте в шести финалах данного чемпионата.

Ранее мы писали о том, почему несменный лидер «Реал-Мадрид» Начо намеревался покинуть свой клуб.